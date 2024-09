Nicolò Schira a Juventusnew24: «Spalletti ha un buon materiale tra le mani: non voglio pensare a QUESTO SCENARIO!»

Le parole di Nicolò Schiara, giornalista ed esperto di calciomercato, in esclusiva a Juventusnews24: le sue parole sulla Nazionale

Nicolò Schira, noto giornalista ed esperto di calciomercato, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Di seguito un estratto delle sue parole.

Infine sulla Nazionale di Spalletti. Vede un’Italia competitiva già per i Mondiali 2026 o Euro 2028 o servirà ancora più tempo al CT?

«Nel calcio di oggi diventa difficile avere tanto tempo e tanta pazienza. Quindi iniziamo a fare bene subito in Nations League, penso che sia difficile pensare oltre il 2026. Sicuramente non va fallito l’obiettivo di andare al Mondiale, sarebbe una tragedia. Non voglio neanche pensarci, la sciagura che sarebbe saltare il terzo Mondiale di fila per l’Italia. Spalletti ha un buon materiale, ci manca un grande numero 9 e 10 rispetto alla nostra storia. Questo è un limite ma a centrocampo e in difesa secondo me siamo messi bene. Abbiamo sicuramente una squadra che può andare al Mondiale. Poi vedremo tra due anni come saremo messi».

