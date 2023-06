Nicolato: «L’attacco? Molti calciatori nei club hanno giocato poco tra cui Cancellieri»

Nicolato, il ct azzurro Under 21 ha rilasciato alcune dichiarazioni pre europeo in Romania soffermandosi sul problema in attacco

PAROLE – La maglia della Nazionale va meritata, va data a chi la merita, questa è la linea che abbiamo sempre tenuto. E Pellegri se la merita. Sta benissimo, compatibilmente con la sua condizione di giocatore che ha giocato poco e 90 minuti non li fa da un sacco di tempo. Nel reparto offensivo, salvo Cambiaghi gli altri hanno tutti giocato poco. Un po’ di più Colombo ma nell’ultimo terzo di campionato ha giocato meno, nulla Cancellieri, nulla Pellegri, Gnonto sì e no. L’incognita, se ne abbiamo una, è lì. Sulle tre partite può essere un problema