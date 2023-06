Nicolato: «Gli episodi hanno avuto un gran peso su questo europeo»

Nicolato, il ct azzurro commenta a caldo l’amara sconfitta contro la Norvegia che sancisce la fine degli europei per gli azzurri

Intervenuto ai microni della Rai, il ct dell’Italia Under 21 Nicolato, rilascia alcune parole riguardo l’avventura azzurra in Romania e non solo

PAROLE – Non è andata non certamente come volevamo. Al di là dei punti, in rapporto alle prestazioni mi pare che abbiamo raccolto davvero troppo poco. Gli episodi hanno avuto grande peso. I ragazzi hanno fatto la loro parte, il livello è alto. Ultima panchina? Abbiamo fatto un grande percorso, ora non è giusto parlare di questo