Nicola, l’uomo dei miracoli: ecco perché può salvare anche la Salernitana

Le due vittorie consecutive hanno rilanciato la Salernitana che con Davide Nicola può ora guardare con fiducia e speranza alla salvezza

Di e su Davide Nicola si è già scritto tanto nel recente passato, non soltanto per le sue straordinarie imprese calcistiche. Il tecnico torinese è una di quelle persone rare, per nulla banali, apprezzate e ammirate per ciò che è oltreché per ciò che fa.

La leggendaria rimonta salvezza nel 2017 con il Crotone il fiore all’occhiello di una carriera che da quel momento in avanti lo ha visto sempre cimentarsi sul palcoscenico più ambito della Serie A. E con risultati più che apprezzabili se è vero che Udinese, Genoa e Torino lui le ha comunque salvate sul campo.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24.COM