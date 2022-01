Pietrangeli: «Vi racconto come sono diventato della Lazio, su Immobile...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nicola Pietrangeli, famosissimo ex tennista, ha raccontato alcuni retroscena legati alla sua fede laziale e si è soffermato su Immobile

L’ex tennista Nicola Pietrangeli, intervenuto a Lazio Style Radio, ha parlato della sua fede biancoceleste, di Immobile, e della sconfitta di Berrettini con Nadal agli Australian Open. Le sue parole:

«Nel tennis abbiamo qualche ragazzo di talento. Noto però che, nonostante non abbia visto la partita, un Nadal non al meglio è riuscito ad avere la meglio su Berrettini. Quando giocavo a tennis non mi dispiaceva avere il tifo contro. Va detto che sotto questo aspetto esiste una grande differenza tra gli sport individuali e quelli di squadra in cui il sostegno è maggiormente rivolto al collettivo».

LAZIO E IMMOBILE – «Sono diventato laziale per corrispondenza considerando che vivevo in Tunisia. Quando sono arrivato in Italia ho giocato tre anni nelle giovanili della Lazio e mi sono anche allenato con la squadra di Maestrelli. Io, ogni caso, non mi ritengo un tifoso, bensì uno sportivo perché so accettare anche le sconfitte. Immobile? Sa fare benissimo il suo mestiere. È un ottimo goleador anche se personalmente non mi piace moltissimo il suo modo di giocare a calcio».