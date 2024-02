Nicola non fa drammi: «Baldanzi via? Grazie a Cancellieri il nostro gioco non cambierà»

Nicola, il tecnico dell’Empoli non fa drammi e replica cosi alla domanda relativa al nuovo giocatore della Roma

Alla fine della partita contro il Genoa, ai microfoni di Sky Sport Nicola ha parlato cosi riguardo l’addio di Baldanzi approdato alla Roma citando un biancoceleste

PAROLE – E’ impossibile tarpare le ali ad un giocatore come lui, siamo felici. Lo ringraziamo per ciò che ha fatto per l’Empoli, qui siamo in una società virtuosa che lavora bene sul mercato e le scelte sono state fatte in base agli obiettivi. Tommaso è un giocatore intelligente, ma credo sia sempre il lavoro del gruppo a far risaltare il singolo. Dobbiamo far rendere al meglio tutti i giocatori e stiamo lavorando su questo, i ragazzi hanno voglia di essere propositivi. Il modo di stare in campo non cambia, grazie a Cancellieri, Cambiaghi, Caputo, Niang, Zurkowski, Kovalenko… Possiamo cambiare pelle, ma ci vuole tanto lavoro