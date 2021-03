Nicola: «Se giocheremo contro la Lazio? Adesso non ci penso»

L’allenatore del Torino Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa del possibile recupero del match contro la Lazio

Una situazione difficile quella che si è venuta a creare in seguito al mancato match di campionato tra Lazio e Torino. Venerdì è arrivata la nota del giudice sportivo in cui annunciava di non procedere con il 3-0 a tavolino per i biancocelesti, ma di rimettere nelle mani della Lega di Serie A la decisione per la data della gara.

Su questo, però, c’è molta incertezza, dato che il club capitolino ricorrerà sicuramente in appello a questa decisione e bisognerà aspettare ancora un po’. Anche il tecnico granata Davide Nicola, alla vigilia della sfida di campionato contro l’Inter, ha risposto in conferenza stampa ad una domanda sulla questione. Ecco le sue parole riportate da La Stampa: «Giocheremo con la Lazio? La mia testa è solo all’Inter». Ha rimandato, dunque, il discorso mister Nicola: per Il futuro di Lazio-Torino bisognerà aspettare ancora un po’.