Nicola dopo Lazio Cremonese: «Coraggio e identità, questa è la nostra strada. Ceccherini ci ha salvato, bisogna capire che basta un episodio per fare la figura da fessi»

Nicola dopo Lazio Cremonese: le parole del tecnico degli ospiti dopo il match pareggiato 0-0 all’Olimpico e valido per la sedicesima giornata

Al termine della sfida tra Lazio e Cremonese, il tecnico dei grigiorossi Davide Nicola, allenatore noto per la sua capacità di dare identità e solidità alle sue squadre, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione dei suoi. Un’analisi lucida, che ha toccato il valore del punto conquistato, l’atteggiamento mostrato in campo e il percorso di crescita intrapreso dalla squadra.

Nicola ha evidenziato quanto non fosse semplice affrontare una gara di questo livello dopo la delusione della precedente giornata, sottolineando il coraggio con cui la Cremonese ha interpretato il match. Il tecnico ha rimarcato l’importanza di rispettare l’avversario senza rinunciare alla propria idea di gioco, elemento che rappresenta un pilastro fondamentale del suo progetto.

IL SIGNIFICATO DELLA PARTITA –«Si fa questo lavoro anche per godere di emozioni che ti danno piacere. Venire a fare questa partita, recuperare il punto perso alla scorsa gara non era facile. I ragazzi l’hanno interpretata con coraggio rispettando l’avversario ma senza timore di costruire».

LA COSTRUZIONE E GLI EPISODI – «Mi è piaciuta la costruzione fatta, si poteva essere più qualitativi, ci arriveremo. Sappiamo qual è la nostra strada. Peccato perché senza la qualità della lettura di Ceccherini, si rischiava di perderla una gara così. Basta un episodio per fare la figura dei fessi»

CRESCITA E IDENTITÀ – «Ogni anno che lavori, che ti documenti, tutti vogliamo pensare che si tenda al miglioramento. Si tratta di un anno di esperienza in più e credo di aver trovato un ambiente e caratteristiche di giocatori che mi permettano di proporre cose diverse»

IL PROGETTO TECNICO – «Mi piace come si dedicano al lavoro e la loro ricettività nel provare cose nuove. A me interessa arrivare alla fine con loro e dimostrare di conquistare qualcosa con un’identità chiara»