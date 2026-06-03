Fabiani cerca il nuovo centravanti e valuta l’addio di uno tra Dia e Noslin

In casa Lazio si prepara la prossima stagione con la possibile cessione di uno tra Boulaye Dia e Tijjani Noslin: il reparto offensivo al centro della programmazione

La Lazio è già al lavoro per preparare la stagione 2026-2027 e le prime mosse riguardano il reparto offensivo. Il direttore sportivo Angelo Fabiani sta valutando attentamente la rosa e i possibili movimenti in uscita, con l’obiettivo di liberare spazio per l’arrivo di un nuovo centravanti.

La necessità di una cessione nasce dalla volontà di rafforzare la squadra con un profilo in grado di garantire gol e continuità, garantendo al contempo equilibrio economico al club. Tra i nomi più accreditati a lasciare la capitale, ci sono Boulaye Dia e Tijjani Noslin, i quali potrebbero essere sacrificati per agevolare l’acquisto di una prima punta di livello.

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Lazio, calciomercato: Dia e Noslin sul mercato

Secondo quanto filtra uno dei due sarà ceduti durante la sessione estiva di mercato. Boulaye Dia ha mostrato sprazzi di qualità, ma la società valuta l’opportunità di monetizzare su un giocatore che potrebbe attrarre interesse anche da club esteri.

Allo stesso tempo, Tijjani Noslin rappresenta un’alternativa interessante, ma la Lazio deve fare spazio in rosa per accogliere un centravanti già pronto per la Serie A. La scelta finale tra i due dipenderà dalle offerte concrete e dalla strategia complessiva di rafforzamento del reparto offensivo guidato da Fabiani.

Lazio, la ricerca del nuovo centravanti

L’arrivo della nuova punta rappresenta una priorità per la Lazio, con Fabiani impegnato a individuare un profilo capace di integrarsi rapidamente e di incidere sul piano realizzativo. La cessione di Boulaye Dia o Tijjani Noslin diventa quindi un passaggio obbligato per completare l’operazione.

La società sta valutando profili nazionali e internazionali, puntando a un giocatore che possa garantire continuità, qualità tecnica e capacità di inserirsi nel progetto tattico del club biancoceleste. La sessione estiva sarà determinante per definire il futuro del reparto offensivo, e le mosse di Fabiani saranno decisive per la programmazione della squadra in vista del nuovo campionato.