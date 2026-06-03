Esposito è l’obiettivo per l’attacco! Assalto Lazio al talento del Cagliari

Sebastiano Esposito è un obiettivo concreto della Lazio! L’attaccante classe 2002 è molto apprezzato da Gattuso, i dettagli

La Lazio si muove con decisione sul mercato per accontentare le richieste tattiche del suo nuovo allenatore, Gennaro Gattuso. La priorità assoluta per la dirigenza capitolina è l’innesto di un nuovo centravanti che possa garantire fisicità, gol e peso all’interno dell’area di rigore.

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Il mirino della Lazio sull’attaccante Broja

Come svelato dall’edizione romana de La Repubblica, il nome in cima alla lista dei desideri biancocelesti è quello di Armando Broja. L’attaccante albanese, attualmente in forza al Burnley, è reduce da una stagione complicata culminata con la retrocessione in Championship ed è intenzionato a cambiare aria per rilanciarsi. Il club biancoceleste sta studiando la fattibilità dell’operazione, che potrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito con diritto o obbligo di riscatto fissato intorno ai 12 milioni di euro.

La tentazione della Lazio

Accanto alla pista estera, la dirigenza valuta attentamente un profilo proveniente dal campionato italiano. Piace molto, infatti, il giovane Sebastiano Esposito, di proprietà del Cagliari. L’attaccante italiano rappresenta un profilo profondamente diverso rispetto a Broja: più mobile, tecnico e capace di svariare su tutto il fronte offensivo. Una duttilità che stuzzica non poco i pensieri della Lazio, convinta che il ragazzo possa ricoprire più ruoli nel tridente di mister Gennaro Gattuso, anche se la concorrenza è agguerrita visto che il giocatore è seguito con attenzione anche da Torino e Como.

Rivoluzione interna alla Lazio nello staff medico

I cambiamenti a Formello non si limiteranno esclusivamente al rettangolo di gioco. La società del presidente Claudio Lotito sta portando avanti una profonda riorganizzazione del comparto sanitario. Sono previsti cambiamenti imminenti all’interno dello staff della Lazio, con l’obiettivo di strutturare una nuova area medica all’avanguardia per ridurre al minimo gli infortuni muscolari durante la stagione.