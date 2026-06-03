Calciomercato
Rivoluzione terzini in casa Lazio: Lazzari e Pellegrini in bilico
La Lazio rivoluzionerà la fascia sinistra in vista della prossima stagione! Diversi giocatori in bilico: i dettagli
Il calciomercato della Lazio entra nel vivo con una profonda ristrutturazione delle corsie esterne. La dirigenza biancoceleste si prepara a gestire una sessione estiva all’insegna dei tagli e delle opportunità, con l’obiettivo di snellire la rosa e monetizzare prima che sia troppo tardi.
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Il nuovo assalto del Sassuolo per strappare Lazzari alla Lazio
Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Sassuolo è tornato a farsi avanti con decisione per Manuel Lazzari. Il club neroverde aveva già tentato l’affondo la scorsa estate, ma l’operazione sfumò a causa del blocco del mercato capitolino che impedì di trovare un sostituto all’altezza. Con un contratto in scadenza nel 2027, la cessione del laterale destro in questa finestra di trasferimenti rappresenta l’ultima vera occasione per il presidente Claudio Lotito di evitare il rischio concreto di perderlo a parametro zero.
L’effetto Pedraza sul futuro dei terzini sinistri della Lazio
Le grandi manovre non si limitano alla fascia destra, ma investono prepotentemente anche la corsia mancina. L’arrivo ufficiale dello svincolato Alfonso Pedraza, prelevato a parametro zero dal Villarreal, ha inevitabilmente intasato il reparto. Questo innesto di spessore internazionale spinge la Lazio a valutare con estrema attenzione ogni tipo di offerta per i calciatori attualmente in organico, dando il via a un vero e proprio valzer delle cessioni.
Tagli e occasioni in uscita per la difesa della Lazio
La nuova linea strategica del club è chiarissima: l’assenza di impegni nelle coppe europee rende superfluo e dispendioso mantenere tre specialisti a sinistra. Per questo motivo, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha messo sul mercato Luca Pellegrini — che vanta un forte gradimento da parte del Como ma non è mai stato protagonista a Roma.
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