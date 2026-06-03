Calciomercato
Lazio, mercato in bilico: Provedel, Lazzari, Pellegrini e Cancellieri non rinnoveranno
Lazio, sono arrivati degli importanti aggiornamenti sul futuro di Pellegrini, Provedel, Cancellieri, Lazzari, Romagnoli e Gila. Porte girevoli a Formello
La Lazio si prepara a una sessione di mercato estiva intensa, con diverse situazioni ancora aperte in termini di rinnovi e possibili cessioni. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società biancoceleste sta valutando attentamente il futuro di vari giocatori chiave della rosa.
Tra i nomi più caldi spiccano Luca Pellegrini, obiettivo del Como, Ivan Provedel, seguito da Inter e Bologna, Manuel Lazzari e Matteo Cancellieri, tutti destinati a non rinnovare il contratto in scadenza. La Lazio si trova quindi di fronte alla necessità di pianificare nuove strategie per il reparto difensivo, il centrocampo e l’attacco, gestendo al contempo le possibili uscite in maniera funzionale al bilancio e al progetto tecnico.
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Lazio, cessioni e posizioni in bilico
Oltre ai giocatori già in partenza, restano in bilico le situazioni di Alessio Romagnoli e Mario Gila, entrambi con contratto in scadenza nel 2027. La società sta valutando se rinnovare con condizioni diverse o eventualmente agevolare una cessione, in base alle richieste dei club interessati e agli equilibri finanziari.
La gestione di questi casi sarà determinante per permettere alla Lazio di muoversi sul mercato in modo mirato, garantendo la costruzione di una rosa competitiva e coerente con le indicazioni tattiche della prossima stagione. La valutazione dei rinnovi sarà quindi strettamente collegata alla ricerca di nuove risorse e a eventuali sostituzioni di spessore.
Lazio, strategie di mercato e prospettive per la nuova stagione
Il mercato della Lazio si prospetta quindi complesso, con la necessità di coniugare esigenze tecniche, opportunità economiche e gestione dei contratti in scadenza. Il club biancoceleste dovrà intervenire in modo mirato, sostituendo i giocatori in partenza con profili capaci di garantire continuità e qualità.
La sessione estiva sarà fondamentale per definire la struttura della squadra, con attenzione particolare alle aree difensive e offensive. Le scelte su Pellegrini, Provedel, Lazzari, Cancellieri, Romagnoli e Gila influenzeranno direttamente l’assetto della squadra e la strategia del tecnico.
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