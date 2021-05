Nicola: «Dobbiamo fare un ultimo sforzo per raggiungere la salvezza»

Le parole di Davide Nicola, tecnico del Torino, dopo la pesante sconfitta subita contro lo Spezia che raggiunge la salvezza matematica

Ennesima pesantissima batosta per il Torino che allo stadio Picco riceve un poker da parte dei padroni di casa che raggiungono così la salvezza matematica. Davide Nicola, tecnico dei granata, ha commentato la partita ai microfoni di Sky Sport: per lui il Torino può ancora farcela e martedì affronterà la Lazio.

«Paghiamo tanto in termini di emotività. Abbiamo fatto tanto per arrivare fino a qui. Oggi volevamo chiuderla ma non siamo riusciti a gestire le nostre emozioni. Ora non c’è tempo per parlare, dobbiamo fare l’ultimo sforzo, abbiamo ancora due occasioni per arrivare alla salvezza che il Torino si merita».