Nicola: «Della Coppa Italia ora mi interessa poco, la Fiorentina ha fatto un’ottima gara. Su Bove...»

Davide Nicola, il tecnico dei rossoblù interviene al termine della rifinitura. Ecco le sue parole in vista della Fiorentina

Il Cagliari di Davide Nicola si prepara alla trasferta contro la Fiorentina. La gara sarà valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Il tecnico dei rossoblù interviene in conferenza stampa. Ecco le sue parole

INFORTUNATI E FIORENTINA – «A parte Lapadula che ha subito una botta e non sarà a disposizione per Firenze, ci siamo tutti. La Fiorentina arriva da 7 vittorie consecutive e non è un caso, è una squadra qualitativa che sta performando. Ha giocatori importanti come Kean e De Gea, servirà una gara importante da parte nostra con coraggio, servirà fare meglio di quanto fatto nelle ultime partite. Ci dovremmo difendere da squadra vera ma non rinunciare al nostro gioco, non dobbiamo sovracaricare troppo la sfida»

SENSAZIONI – «La mia sensazione è legata al percorso della squadra, ci stiamo concentrando molto sui dettagli per conquistare i risultati. Non possiamo fare a meno dell’organizzazione, tutti devono fare le due fasi, serve sempre entusiasmo e coraggio, tutte le squadre sono competitive. Domani si alza il livello e sarà un motivo di sfida per capire a che punto riusciamo ad arrivare sull’espressione di gioco. Sono fiducioso e determinato»

COPPA ITALIA – «Della Coppa Italia ora mi interessa poco, sono due competizioni diverse, la Fiorentina ha fatto un’ottima gara così come l’Empoli, ai rigori diventa ancora un concetto diverso. I viola hanno creato le occasioni che sono abituati a creare, ma l’Empoli ha dimostrato che si può mettere in difficoltà. L’importante è pensare al nostro gioco, abbiamo visto come limitarli»

PORTIERE E NUMERI – «Sarà una bella sfida, sono passate 14 partite e non è detto che i numeri delle squadre non possano invertirsi. La Fiorentina è brava nelle rotazioni e si difende compatta e bassa, sanno ripartire bene e attaccare lo spazio. Ha giocato 3 partite Sherri, ho bisogno di capire le potenzialità di chiunque, lo scopo è quello di costruire le nostre prestazioni con giocatori diversi»