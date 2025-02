Nicola a Sky: «Contro la Lazio sarà una partita affascinante, e dovremmo stare attenti a questi dettagli»

Nicola, prima della partita interna contro la Lazio, ha parlato il tecnico dei sardi il quale introduce cosi il match a Sky

A pochi minuti dalla partita del Cagliari contro la Lazio, ha parlato Davide Nicola, il quale ai microfoni di Sky introduce cosi il match contro i biancocelesti.

PAROLE – Siamo questi, il gruppo ha una sua identità e i calciatori sono intercambiabili. Sarà una partita molto bella davanti ai nostri tifosi. Dovremo stare attenti quando non abbiamo la palla, concreti quando invece ne saremo in possesso. La stanchezza c’è, ma cercheremo di dare il massimo come fatto a Torino, ma cercando di fare qualcosa di meglio