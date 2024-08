Berti a Internews24: «Prima il calcio era diverso, tifosi più coinvolti»

Le parole di Nicola Berti, ex attaccante dell’Inter, in esclusiva a Internews24: «La figura del presidente tifoso non esiste più»

Nicola Berti ha parlato in esclusiva a Internews24.com. Di seguito un estratto delle sue parole.

Lei ha avuto come presidenti Pellegrini e Moratti. Da quegli anni ci sono stati diversi cambi al timone dell’Inter, l’ultimo con il passaggio da Zhang a Oaktree. La figura del presidente-tifoso è ormai del tutto scomparsa nel calcio moderno? Che cosa pensa possa portare la nuova proprietà americana?

«Prima era un calcio diverso, i tifosi erano più coinvolti, venivano agli allenamenti ad Appiano Gentile, parlavano con i calciatori. Era tutto più condivisibile. La figura del presidente tifoso non esiste più. La nuova proprietà non la conosco, ma mi sembra stiano facendo bene. Abbiamo poi un Marotta fantastico, per me presidente lo era già. Un tuttofare, non sbaglia un colpo».

Le chiedo una riflessione sul calcio italiano. L’Italia manca la qualificazione agli ultimi 2 mondiali, e anche quest’ultimo europeo è stato piuttosto deludente. Lei si è dato una spiegazione di questo periodo negativo che comincia a durare da troppo tempo? È il talento che manca in Italia?

«Un disastro, bisogna intervenire sui settori giovanili, non lo so, bisogna studiare qualcosa… Escono pochi ragazzi. La squadra era anche forte ma se non ci si qualifica mi sembra molto strano. Secondo me il potenziale c’è ma ci sarebbe da fare una cosa a monte, ma sarebbe lungo da spiegare».

