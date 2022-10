Fiorentina, Amoruso: «La Lazio è una delle squadre più in forma del campionato»

Lorenzo Amoruso, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato della sfida dei Viola contro la Lazio di lunedì sera

Intervistato da Pentasport, Nicola Amoruso ha parlato in questi termini della gara di lunedì sera tra Lazio e Fiorentina:

«Contava solo il risultato. Una partita che può essere servita per riportare fiducia e tranquillità, ma non dobbiamo vederla come una partita eccezionale. Una partita dove abbiamo fatto sì la Fiorentina, ma mi sarei aspettato che la squadra provasse a fare qualche rete in più considerata la differenza reti che potrebbe pesare nel girone. Lunedì sarà un’altra storia. Sfidiamo una delle squadre più in forma del campionato. Ripeto, prendiamo tutte le notizie positive di questa partita, ma non dimentichiamo il livello della squadra che farebbe fatica anche a giocare nella nostra Serie B».