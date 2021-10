Nicchi sulla rete di Felipe Anderson: «Buttare fuori la palla è un abuso»

L’ex presidente dell’AIA Nicchi ha voluto dire la sua in merito alla rete di Felipe Anderson contro l’Inter

Intervenuto ai microfoni di LaPresse, l’ex presidente dell’AIA Nicchi ha espresso un parere molto preciso sulla rete di Felipe Anderson contro l’Inter. realizzata con Di Marco a terra:

«C’è un regolamento, il gioco lo deve interrompere solo l’arbitro in caso di ferite o infortuni che riguardano la testa e situazioni più pericolose. Poi per quanto riguarda il fair play e le abitudini se ne può discutere, ma una cosa è chiara, il gioco deve continuare finché non lo ferma l’arbitro. Il fatto che è uno butta fuori la palla è un abuso della regola ma il regolamento è chiaro. Credo non ci siano dubbi su chi deve svolgere le operazioni».