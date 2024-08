Ngonge Lazio, oggi INCONTRO con gli agenti: la POSIZIONE del club biancoceleste. Cifre e dettagli sulla trattativa

Come riportato da TMW, il calciomercato Lazio non molla l’attaccante del Napoli Cyril Ngonge. Nella giornata di oggi, infatti, ci sarà un incontro tra la società biancoceleste e l’entourage del giocatore per cercare di trovare un accordo.

Inoltre, la Lazio valuta Ngonge 18 milioni di euro, bonus inclusi, e potrebbe presentare un’offerta al club di De Laurentiis sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.