Ngonge Lazio, affare avviato: quella formula può sbloccare tutto. Il Napoli non chiude: ultimissime novità

Ngonge Lazio, le ultime novità sul futuro del giocatore nel mirino del club capitolino. I dettagli

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Lazio sta trattando con il Napoli il prestito con obbligo di riscatto per Cyril Ngonge, affare avviato. Il Napoli è in trattativa per diversi esterni, dato che Ngonge potrebbe andarsene prima della fine del campionato. Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi in merito.