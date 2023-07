Newcastle, nel nuovo coro dei tifosi viene citata anche la Lazio

Newcastle, i tifosi dei Magpies fremono per il ritorno in Champions degli inglesi e intonano un nuovo coro e citano la Lazio

Nonostante manchino ancora diverse settimane alla nuova edizione della Champions, i tifosi del Newcastle fremono per l’avvicinamento della competizione che attendono da 20 anni. I supporter dei Magpies per l’occasione hanno creato un nuovo coro pubblicato su Tik Tok per sostenere i propri idoli dove viene citata la Lazio di Sarri, ecco le parole

CORO – E’ questa la strada per Barcellona, Bayern Monaco e Lazio. I Geordie Boys (soprannome della gente di Newcastle) stanno arrivando. La Champions League mi aspetta