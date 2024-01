Mercato Lazio, si tratta per Florian Neuhaus del Borussia Monchengladbach: la distanza tra domanda e offerta

La Lazio spinge in campo dove, dopo il derby vinto in Coppa Italia, adesso prova a continuare la sua rincorsa Champions in campionato, ma spinge anche fuori. Sul mercato, infatti, Fabiani lavora per trovare la mezzala per accontentare Sarri per rinforzare la sua squadra. I biancocelesti avrebbero trovato in Florian Neuhaus il profilo adatto per il loro centrocampo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il tedesco ha giocato solo 697 minuti in questa stagione in maglia Borussia Monchengladbach, e sembra essere in uscita. Sul riscatto ci sarebbe già accordo per una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro. La distanza rimane sulla formula, perché mentre i Fohlen accetterebbero un prestito con obbligo di riscatto, la Lazio vorrebbe solo il diritto. Si tratta.