Nesta: «Per me la Lazio gioca benissimo però l'asticella...»

Durante la diretta della Bobo Tv è intervenuto Alessandro Nesta, il quale analizza la situazione della Lazio soffermandosi sulla società biancoceleste, ecco le sue parole

PAROLE – «Sarri è un grande allenatore, per me la Lazio gioca benissimo però per il club l’asticella è arrivata al massimo. Sono tre anni che serve un vice-Immobile e non si trova, quando non c’è Immobile gioca Anderson. La squadra è limitata, giocano giocano ma il campionato della Lazio sarà quello, perché per me la società è già arrivata al massimo del potenziale»