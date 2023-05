Nesta: «Ho giocato contro i migliori. Messi e CR7? Con loro…». Le parole dell’ex difensore della Lazio

Ai microfoni di Basement Cafè l’ex Lazio, Alessandro Nesta, ha ricordato la finale di Coppa UEFA disputata nel 1998 tra i biancocelesti di Eriksson e i nerazzurri di Simoni, e ha risposto alla domanda se Messi sia il migliore di tutti i tempi. Le sue parole:

PAROLE– «Per me no. Sono legato a Ronaldo il brasiliano. Ho giocato contro i migliori. Messi e CR7 li ho beccati a 38 anni ed ero già mezzo fritto. Con loro un po’ te la giochi. Ronaldo l’ho beccato a 22 anni a Parigi in finale di Coppa UEFA. L’ho persa, mi sono seduto negli spogliatoi e ho pensato ‘non potevo fare nulla di meglio’. È il giocatore più forte che abbia mai visto e le mie qualità non sono sufficienti per fermare questo tizio qua»