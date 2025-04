Nesta: «Il derby per il Monza è una partita importante. Se mi confermerei per la prossima stagione? No, ecco perché»

Le parole di Alessandro Nesta, tecnico del Monza, sulla stagione della sua squadra. Ecco cosa ha detto il tecnico

Le parole di Alessandro Nesta, ex Lazio e ora tecnico del Monza, in conferenza stampa pre gara col Como.

PAROLE– «Il derby per il Monza è una partita importante, purtroppo ci è sempre mancato qualcosa. Non salviamo la stagione vincendo il derby ma sarebbe quantomeno importante. Se mi confermerei per la prossima stagione? No, per come è andata la stagione non mi confermerei. Ora testa al derby che è meglio vincerlo piuttosto che chiudere all’ultimo posto perché è un risultato che resta »