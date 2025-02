Nesta: «Contro la Lazio sconfitta pesante. Credo nella salvezza. Keita? Lo convoco, ecco perché»

Alessandro Nesta, ex difensore della Lazio ed attuale tecnico del Monza, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match con il Lecce

PAROLE – «Ho avuto tre giorni a disposizione per poter lavorare, ho visto i nuovi e hanno portato entusiasmo. Chi è rimasto va tirato su di morale. La squadra viene da una partita pesante come quella persa a Roma contro la Lazio. Siamo una formazione da assemblare e motivare. Io sono stato mandato via per i risultati. Quello che mi era mancato non era la tattica, la mia mancanza è stata accendere la squadra.

Io credo moltissimo nella possibilità di raggiungere la salvezza. Mi hanno chiamato che ero in Sudafrica. Sono tornato perché ci credo e perché sono andato via bene da questo club. L’esonero è stato dettato dalla classifica e non da altri motivi. Nella mia prima esperienza in Serie A ho fatto 10 punti in 17 partite, questa è la mia seconda chance. Non mi è stato dato nessun obbiettivo e se riusciamo a salvarci veramente facciamo una grande impresa. Keita sa giocare a calcio, è fermo da tanto ma è forte. Lo convoco».