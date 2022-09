Nesta: «La Lazio ha qualità. Romagnoli? Ha fatto bene a tornare a casa»

Alessandro Nesta ha rilasciato una lunga intervista per le colonne del Corriere della Sera in cui ha parlato anche di Lazio

Alessandro Nesta è tornato a parlare della Lazio. E lo ha fatto in un’intervista per le colonne del Corriere della Sera:

CAMPIONATO DELLE ROMANE – «La Lazio ha qualità, la Roma vive di entusiasmo. Faranno un campionato simile».

ROMAGNOLI, PERCORSO INVERSO – «Al Milan ha comunque giocato diversi anni ad alto livello. Poi sono arrivati nuovi in difesa e lì giocava di meno. Ha fatto una scelta di cuore, è tornato a casa, in una società importante, con un allenatore che fa giocare bene le sue squadre. Per me ha fatto bene».