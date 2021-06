Nesta, arriva l’elogio per l’ex Lazio: «Eleganza pura» – FOTO

Alessandro Nesta ha incantato le platee calcistiche a cavallo tra anni ’90 e 2000: l’elogio per l’ex Lazio – FOTO

Difensore della Lazio e della Nazionale: questa definizione, nel 2021, calza a pennello per Francesco Acerbi baluardo difensivo biancoceleste e degli azzurri. A cavallo degli anni 90-2000 però la definizione era soprattutto per un giocatore.

Si tratta di Alessandro Nesta, 261 presenze e 3 gol con la maglia della Lazio. «Eleganza pura», sentenzia l’account social di DAZN per Nesta che in Nazionale ha toccato quota 78 gettoni che potevano essere anche di più se non fosse stato tartassato da problemi fisici.