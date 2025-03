Nesta, «Dove abitavo ai tempi in cui giocavo alla Lazio...»

Condividi via email

Nesta ha rilasciato delle dichiarazione dove ha raccontato alcuni aspetti della sua vita romana da giocatore della Lazio. Le sue parole

Un giocatore inestimabile per la storia della Lazio è e sarà per sempre Alessandro Nesta. L’ex difensore di Milan ha indossato la casacca biancoceleste per moltissimi anni, riuscendo nell’impresa di vincere scudetti e coppe con essa.

Per lui furono esperienze indimenticabili che ancora oggi custodisce nel proprio cuore. Ecco quindi alcune dichiarazioni dell’ex centrale ai microfoni di «Fenomeni», sul canale YouTube di Amazon Prime Video Sport, dove ha parlato della sua vita personale nella capitale da calciatore:

«Abitavamo a Cinecittà, quartiere molto periferico di Roma e molto romanista. Noi eravamo i Nesta, eravamo segnati perché eravamo della Lazio. Io giocavo nel Cinecittà che era affiliata alla Roma. Mi sono venuti a vedere e volevano che andassi. In famiglia eravamo tutti malati della Lazio, da mio padre a mio fratello. Io da sempre sono stato laziale, mi avrebbero menato sennò. Invece mi ha regalato una canna da pesca con gli ami, anche se non ho mai pescato in vita, e un paio di scarpe. Ha aperto il cofano e quello che ha trovato mi ha dato».