Nesta: «Casale? Per me è un ottimo giocatore e già in B...»

Nesta. l’ex difensore della Lazio alla Bobo Tv analizza il lavoro dei biancocelesti e in particolare in difesa dove elogia Casale

Durante la diretta della Bobo Tv ha parlato Alessandro Nesta, il quale analizza il lavoro della Lazio in questa stagione, soffermandosi su Casale elogiando le sue qualità

PAROLE – La Lazio prende pochi gol perché è organizzata bene e perché è il marchio di fabbrica dell’allenatore la linea. Sono andato a vederlo una settimana e tutti i giorni ha fatto la linea, scivolamenti sul cambio gioco. Di tutto. Per me Casale è un buon giocatore, anche in Serie B ci giocavo contro e ho detto ‘per me questo è forte’. C’è però anche un gran lavoro dell’allenatore