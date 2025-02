Nenci: «Sarri? Percepiva il derby in maniera particolare. Si estraniava, esisteva solo la partita. Sullo Scudetto...»

L’ex preparatore dei portieri della Lazio di Sarri, Massimo Nenci, ha parlato della sua esperienza nel club capitolino

L’ex preparatore dei portieri della Lazio di Sarri, Massimo Nenci, è stato ospite della trasmissione Zona Caicedo a Radio Laziale parlando della sua esperienza nel club capitolino.

PAROLE- «Il mister percepiva il derby in maniera particolare. Si estraniava, esisteva solo la partita e non sentiva niente e nessuno. Aveva una grande importanza per noi. Dopo il secondo posto abbiamo pensato allo Scudetto: c’erano presupposti, i ragazzi erano fortissimi, battevano i più forti. Era doveroso pensarci, poi per diverse vicissitudini non è andata benissimo come tutti sappiamo. Non c’era più la possibilità di andare oltre, soprattutto per i ragazzi. Ho imparato a voler bene alla Lazio, mi sono sentito a casa. È andata in quella maniera ma l’affetto rimane, mi fa piacere che ancora si ricordino di noi ».