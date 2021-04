Nela: «Corsa Champions? Napoli favorito. Su Lazio e Roma...»

Sebastiano Nela, ex difensore della Roma, ha parlato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport della corsa Champions

Una lotta serrata e senza esclusione di colpi quella per la qualificazione in Champions League. La corsa all’Europa che conta sta coinvolgendo diverse squadre, tra cui la Lazio, che arriva da quattro vittorie consecutive. Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, l’ex difensore della Roma Sebastiano Nela si è voluto soffermare proprio sullo scontro per il quarto posto. Ecco le sue dichiarazioni.

«Per il quarto posto il favorito è il Napoli, che ha pagato più degli altri gli infortuni e il Covid, giocando per un periodo quasi senza attaccanti. La Lazio, invece, ha pagato i pochi cambiamenti nella rosa, mentre per la Roma è un discorso diverso. Occorre sintonia tra l’allenatore e un d.s. che non pensi solo alle plusvalenze».