Negri: «La Lazio di Baroni? Bisogna valutare tutto il...»

Le parole di Marco Negri sul percorso della Lazio fino a qui in questa stagione. Ecco le sue riflessioni

Di seguito le parole dell’ex giocatore Marco Negri a Radiosei sulla Lazio di Baroni.

PAROLE– «La Lazio di Baroni? Bisogna valutare tutto il percorso fatto fino ad oggi. E’ una delle sorprese del campionato. Per la posizione ed il modo in cui ha fatto i suoi risultati. Anche per come sta affrontando il momento di calo. Mai una polemica, gruppo sano e tecnico che ha in mano la squadra. Ora si può ancora migliorare e rendere la stagione prestigiosa oppure confermare comunque una buona stagione »