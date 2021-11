Nedved avvisa la Lazio: «Dobbiamo recuperare punti, vogliamo vincere»

Nedved a DAZN: le dichiarazioni prima Lazio-Juve. Il vicepresidente bianconero presenta il match dell’Olimpico

Pavel Nedved a DAZN prima di Lazio-Juve.

BILANCIO – «I bilanci si fanno alla fine. Abbiamo perso qualche punto, anche per la partenza di Ronaldo all’ultimo. La squadra era scossa, era abituata a giocare con uno dei calciatori più forti al mondo. Faceva 30 gol. Ora Allegri sta risistemando la squadra, ci sta riuscendo molto bene».

OBIETTIVI – «Allegri avrà tutto il tempo perché ha un contratto molto lungo. Sta provando a girare i moduli e i giocatori per trovare la soluzione giusta. Non c’è solo l’obiettivo Champions, dobbiamo recuperare punti in campionato. Poi ci sono Coppa Italia e Supercoppa che l’anno scorso abbiamo vinto facendo bene».

VINCERE SEMPRE – «Qui si cerca sempre la perfezione ma è difficile da raggiungere. La Juve è nata per vincere e deve vincere ogni anno. Ma da un anno a questa parte stiamo ricostruendo con giocatori più giovani. Ma vincere rimane obiettivo per presente e futuro».