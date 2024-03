Nazzaro: «E’ una vittoria importante che ci dà continuità che ci mancava»

Nazzaro, il giovane biancoceleste commenta la partita vinta contro il Bologna e rilascia a riguardo queste parole

Al termine della partita vinta dalla Lazio con il Bologna, ai microfoni del canale del club ha parlato il giovane biancoceleste Nazzaro

PAROLE – Vittoria importante perché ci dà continuità che ci era mancata. Adesso stiamo andando verso la fine, ogni gara è sempre più importante. Oggi capitano? Cerco di prendere spunto da Fabio e fare del mio meglio. Sbloccarla subito ci ha aiutato perché abbiamo giocato un po’ più sicuri di noi ma per il resto siamo stati bravi. Loro hanno buonissimi elementi, ci hanno anche messo in difficoltà in alcuni momento ma abbiamo risposto bene e nel secondo tempo siamo venuti fuori. Il mister ci ha chiesto di essere più compatti soprattutto a centrocampo dove erano passate tante palle tra le linee. Nel secondo tempo siamo stati più legati, ci siamo aiutati tra i reparti mentre in fase difensiva voleva che tenessimo più il pallone per farci respirare e questo nel secondo tempo ci è riuscito meglio.

Mi trovo molto bene, sono sempre disponibile e quando il mister mi chiama cerco di farmi trovare pronto. Nelle ultime gare ho avuto i più minuti quindi questo mi ha aiutato anche dal punto di vista del fiato. Con i compagni di reparto ci conosciamo da tempo posso solo fargli i complimenti. Siamo amici anche fuori dal campo, siamo uniti. Obiettivo? A livello di obiettivi noi pensiamo a far bene partita per partita, non ci poniamo obiettivi principali. Da quella che era la preparazione non avremmo mai pensato di essere terzi, forse la partita con il Sassuolo vinta con gol di Dutu abbiamo preso consapevolezza di noi. Anche le sconfitte come quella di Milano contro l’Inter ci ha aiutato, lì non so cosa è successo ma di certo eravamo scesi male in campo. L’atteggiamento non è stato il nostro.

Quando giocavamo tempo si vedeva la stanchezza ma prendevamo pochi gol, ora è un po’ diverso ma l’aspetto fisico è un fattore. Seconda miglior difesa? Abbiamo una difesa di altissimo livello, dal primo all’ultimo. Il lavoro certo è di squadra, abbiamo uno stile di gioco difensivo e quello ci aiuta. Punti di riferimento? Per i capelli mi hanno confuso per Rovella, ma non penso come giocatore (ride ndr). Se rubo con gli occhi da qualcuno? Pedro, ha un livello altissimo ma cerco di non guardare perché magari poi se vedi un livello così alto rischi di deluderti. La classifica? Non la guardiamo ma sappiamo il peso delle partite