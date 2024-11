Nazionali, undici biancocelesti convocati: i giocatori in ritiro per la Nations League. I nomi

Nazionali, ecco gli undici biancocelesti convocati dalle rispettive Nazionali. I dettagli

Come riporta la Gazzetta dello Sport, sono undici i giocatori della Lazio che in questi giorni sono in ritiro con le rispettive nazionali. Si tratta di Rovella (Italia), Guendouzi (Francia), Dia (Senegal), Castellanos (Argentina), Tavares (Portogallo), Dele-Bashiru (Nigeria), Isaksen (Danimarca), Mandas (Grecia), Marusic (Montenegro), Hysaj (Albania), Tchaouna (Francia under 21).

Tra i convocati capitolini non ci sono giocatori spagnoli. Questa sera al Parken di Copenaghen ci sarà Danimarca-Spagna, match valido per la Nations League.