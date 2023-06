Nazionali, Milinkovic protagonista del successo della Serbia. Il Sergente ha regalato l’assist del momentaneo 2-2

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio riporta il successo della nazionale serba nell’amichevole contro la Giordania. Il comunicato:

COMUNICATO– «Vittoria in rimonta per la Serbia, che in amichevole batte 3-2 la Giordania. Dopo il vantaggio nel primo tempo, firmato al 7′ da Erakovic, la nazionale di Stojkovic va sotto nella ripresa, tra il 54′ e il 67′. Milinkovic, partito dalla panchina, entra in campo dopo un’ora di gioco e diventa uno dei protagonisti della rimonta serba, regalando l’assist per il 2-2 di Joveljic all’83’, prima del definitivo 3-2 firmato sempre da quest’ultimo 5′ dopo. Per il Sergente, quella di ieri è stata la presenza numero 42 con la Serbia»