Nazionali, le partite di Hysaj e Milinkovic. Gli ultimi impegni della stagione per i due giocatori biancocelesti

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica gli ultimi impegni dei due biancocelesti con le rispettive Nazionali. Il comunicato:

COMUNICATO– «Ultimo impegno della stagione 2022/2023 in archivio anche per Hysaj e Milinkovic. I due calciatori biancocelesti ieri sono stati protagonisti nelle gare di qualificazione a EURO 2024 delle rispettive nazionali. Il difensore biancoceleste, con la sua Albania, ha vinto 3-1 in casa delle Fær Øer, giocando tutta la gara collezionando la presenza numero 78 con le Aquile, che salgono a 6 punti nel girone, alle spalle della Repubblica Ceca. 90` in campo anche per Sergej, nel pareggio per 1-1 della Serbia in Bulgaria: è stato il gettone numero 43 in nazionale per il centrocampista biancoceleste. Un punto che permette a Milinkovic e compagni di mantenere il primo posto del girone, insieme all`Ungheria »