Nazionali Lazio, oggi in campo Hysaj con l’Albania, in un test amichevole contro il Cile. Il programma

Giornata di lavoro in casa Lazio, ma anche di impegni in Nazionale per alcuni giocatori biancocelesti.

Oggi tocca a Elseid Hysaj, che alle 20:45, sfiderà con la sua Albania ii Cile, in un test amichevole per prepararsi ad Euro 2024.