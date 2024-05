Nazionali Lazio, Zaccagni e Provedel in dubbio per l'Europeo: Spalletti deve decidere Nazionali Lazio, Zaccagni e Provedel in dubbio per l'Europeo: Spalletti deve decidere

Nazionali Lazio, Zaccagni e Provedel in dubbio per l’Europeo: Spalletti deve decidere i quattro giocatori da lasciare fuori

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il 6 giugno il CT della nazionale Luciano Spalletti comunicherà i nomi dei 26 convocati per l’Europeo. Dunque, quattro giocatori degli attuali 30 pre-convocati non partiranno per la Germania.

Tra i 30 nomi ci sono i due giocatori della Lazio Ivan Provedel e Mattia Zaccagni, i quali, però, sono in dubbio. Il portiere viene da un lungo infortunio alla caviglia, ma potrebbe essere preferito a Meret per la sua abilità nel giocare con i piedi. L’esterno biancoceleste, invece, ha molta concorrenza davanti a sé e potrebbe essere decisiva la scelta del modulo da parte di Spalletti. Infatti, in caso di 4-3-3 avrebbe molte più probabilità di essere convocato.