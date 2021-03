Nazionali, i giocatori della Lazio impegnati oggi in campo

Ecco i giocatori della Lazio che questa sera saranno impegnati in campo con le loro rispettive Nazionali per le qualificazioni ai Mondiali

Questa sera scendono di nuovo in campo le Nazionali per le sfide di qualificazione al Mondiale 2022. Diversi giocatori della Lazio saranno impegnati in campo per questi match: ecco chi dei biancocelesti potrebbe scendere in campo.

ALBANIA INGHILTERRA (Ore 18.00) – L’Albania se la vedrà in casa contro l’Inghilterra e tra i pali della squadra ospitante ci sarà Thomas Strakosha.

KOSOVO SVEZIA (Ore 20.45) – Anche il Kosovo giocherà in casa, dove ospiterà la Svezia di Zlatan Ibrahimovic. A guidare l’attacco kosovaro ci sarà il Pirata Vedat Muriqi.

BULGARIA ITALA (Ore 20.45) – Gli Azzurri di Roberto Mancini affronteranno a Sofia la Bulgaria per mantenere la testa del girone. In panchina ci saranno Manuel Lazzari e Ciro Immobile, a riposo dopo la sfida contro l’Irlanda del Nord, mentre Francesco Acerbi guiderà l’Italia partendo in campo dal primo minuto.