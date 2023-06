Nazionali, Gila titolare nel pareggio che ha qualificato la Spagna. 90′ in campo per il difensore biancoceleste

Tramite i propri canali la Lazio aggiorna sugli impegni nelle rispettive Nazionali dei biancocelesti. Il comunicato:

COMUNICATO– «Pari fondamentale per la Spagna contro l’Ucraina, che strappa il pass qualificazione per i quarti di finale degli Europei Under 21. La Roja chiude il girone da capolista, a pari punti proprio agli ucraini. 90′ in campo per Mario Gila: per il difensore biancoceleste si è trattata della settima presenza con la squadra di Denia».