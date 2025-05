Nazionale U17, Fabio Polinari risponde alla chiamata azzurra: il comunicato della Lazio

Di seguito il comunicato della Lazio sulla convocazione del biancoceleste.

COMUNICATO– Si avvicina la fase finale dell’Europeo Under 17 in programma in Albania dal 19 maggio al 1 giugno. L` Italia è stata inserita nel gruppo B insieme a Belgio, Inghilterra e Cechia.

In vista del torneo continentale, gli azzurrini classe 2008 si ritrovano presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano da lunedì 12 maggio a giovedì 15 per sostenere sei sedute di allenamento in quattro giorni. Il tecnico Massimiliano Favo ha convocato 28 calciatori per la quattro giorni di raduno e tra questi spicca il nome di un giocatore biancoceleste. Risponde alla chiamata azzurra l’attaccante Fabio Polinari, capocannoniere della squadra biancoceleste di categoria con 15 gol siglati, si guadagna la chiamata della Nazionale Italiana Under 17.

Al termine del raduno, che si concluderà con la sfida a ranghi contrapposti, il CT azzurro diramerà la lista dei 20 giocatori dell’Italia che andranno a difendere il titolo di campione in carica nell’Europeo Under 17.