Nazionale U16, Calvani tra i convocati del ct Zoratto per la Spagna: il comunicato diramato dalla Lazio

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica la convocazione del giovane biancoceleste, Lorenzo Calvani, nella Nazionale U16 che parteciperà al Torneo di Sviluppo Uefa in programma in Spagna.

COMUNICATO– «Dopo l’impegno di Marzo nella doppia sfida amichevole contro la Germania, ritorna in campo la Nazionale Italiana Under 16. Gli azzurrini classe 2008 saranno impegnati dal 12 al 17 Aprile nel Torneo di Sviluppo Uefa in programma in Spagna. Gli azzurrini faranno il loro esordio a San Pedro del Pinatar venerdì 12 Aprile per la sfida contro l`Inghilterra, mentre domenica 14 sfideranno la Nigeria e mercoledì il Belgio.

Sono 22 gli azzurrini convocati dal CT Daniele Zoratto che partiranno per il paese iberico. Tra i nomi spicca quello di Lorenzo Calvani. Il difensore biancoceleste dell’Under 16 di mister Procopio, torna a vestire la maglia azzurra e si riconferma punto fermo della Nazionale di categoria».