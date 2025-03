Nazionale, Tommaso Turci su alcuni giocatori azzurri

Il giornalista e bordocampista di Dazn Tommaso Turci ha espresso il proprio parere sui giocatori offensivi a disposizione nella Nazionale di Spalletti

Il famoso giornalista e bordocampista di Dazn Tommaso Turci è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com per discutere della Nazionale attualmente posta sotto la guida di Luciano Spalletti.

In particolare si è soffermato sugli elementi del reparto offensivo come Casadei, Kean e Retegui. Ecco le sue considerazioni su questo proposito:

Tra i convocati di Spalletti per i quarti di Nations League contro la Germania, chi è il giocatore che le piace di più?

«Posso dire che sono molto contento della convocazione di Casadei, secondo me un ragazzo che può crescere tanto. È molto giovane, ha un’ottima fisicità, un ottimo tempo di inserimento, è uno che vede la porta, mi sembra un ragazzo molto dedito al lavoro e mi sembra anche un gran bel colpo del Torino per il mercato di gennaio. Visto che lui, a proposito di inserimento, è entrato benissimo all’interno del contesto granata. Detto questo diciamo che, forse per la prima volta, sono molto contento del fatto che abbiamo due attaccanti molto forti all’interno del nostro roster, all’interno delle convocazioni. Perché quando hai un Kean che sta bene e che continua a segnare, un Retegui che segna in campionato una rete ogni 73 minuti in Serie A, insomma gente che vede la porta, gente che ti dà anche alternative per giocare in un certo modo, è un valore enorme. Gli attaccanti in Nazionale Italiana negli ultimi anni sono un po’ mancati».

