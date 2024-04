Nazionale, Spalletti: «Non siamo al livello delle migliori, ma vogliamo lavorare per arrivarci». Le parole del Ct dell’Italia

Luciano Spalletti ha parlato dell’ Italia a margine di un workshop organizzato dalla Uefa.

PAROLE – «Per essere competitivi e per la forza degli avversari dobbiamo fare ancora uno step, ma quando conta l’Italia sa sempre dare quel qualcosa in più. Avere la storia a favore è un trampolino per i calciatori, ma dobbiamo riuscire a fare meglio di quanto abbiamo fatto. Anche se non siamo al livello delle migliori come ad esempio Spagna, Francia, Germania e Inghilterra vogliamo lavorare per arrivarci. Manca ancora un pò di tempo, il lavoro però è già fatto, non avremo a disposizione altre finestre. Il blocco di 15/16 giocatori delle amichevoli di marzo sarà quello, ma avremo modo di valutare in quest’ultima fase della stagione chi farà vedere qualità. Aumentare i convocati? Credo sia più giusto portarlo a 26, a patto di poterne portare 15 in panchina».