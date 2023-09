Nazionale, Spalletti può convocare per la prima volta quel giocatore della Lazio: prima chiamata in Azzurro per il difensore?

Nella giornata di oggi, Luciano Spalletti, ct della nazionale azzurra, diramerà per la sua prima volta la lista dei convocat per le sfide che l’Italia dovrà giocare contro Macedonia del Nord ed Ucraina per la qualificazione ad Euro 2024.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Baldanzi e il laziale Casale potrebbero ricevere la loro prima convocazione in azzurro, mentre pare certo il rientro di Zaccagni in lista. Possibili convocazioni anche per Raspadori e Buongiorno.