Nazionale, Raspadori: «Giusto ripartire dai campioni d’Europa»

L’attaccante della Nazionale Raspadori ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Italia

L’attaccante del Napoli e della Nazionale Giacomo Raspadori ha parlato in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Coverciano.

RIPARTIRE DAI CAMPIONI D’EUROPA – «Ripartire con chi è qui da più tempo credo sia la soluzione giusta. Il lavoro è l’unica strada che si conosce per ricostruire, ci tocca lavorare e seguire con passione la nostra strada».

INGHILTERRA E UNGHERIA – «Non c’è preoccupazione ma voglia di fare bene, di esprimersi al meglio. Sono due gare importanti che arrivano in un momento in cui ci sono tante partite. Dobbiamo arrivarci al meglio, soprattutto dal punto di vista fisico».

PIU RUOLI – «Intanto ringrazio il c.t., sentirsi dire di poter ricoprire più ruoli è un orgoglio. Per me è importante restare a disposizione della squadra, sono sempre stato generoso e spero di poter essere d’aiuto come sempre, l’impegno non mancherà mai».

LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE SU CALCIO NEWS 24