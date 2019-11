Nazionale, quattro biancocelesti in attesa di una chiamata

Nazionale, Correa, Luis Alberto, Lazzari e Luiz Felipe. Tutti a lavoro a Formello per sperare in una chiamata

Pausa per le Nazionali. Chi è stato convocato è già impegnato nei vari ritiri, chi invece è rimasto a casa si allena e spera che la prossima volta la chiamata arrivi proprio a lui.

Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti sono ben 8 i giocatori della Lazio impegnati in giro per il mondo. Ce ne sono però quattro che sono rimasti a Formello ma che in questa stagione stanno mettendo in mostra tutte le loro qualità nella speranza di una chiamata dalla loro Nazionale. Il primo è il Tucu Correa, l’argentino sta vivendo un momento molto positivo e in passato è già stato convocato dall’Argentina di Scaloni salvo poi essere escluso. Stessa sorte per Luis Alberto che nella scorsa pausa è tornato in Nazionale e allo stesso modo ora il ct delle Furie Rosse lo ha lasciato a casa.

Diverso invece il discorso per Lazzari che in Nazionale ha solo una presenza nel 2018, non è detto però che se dovesse continuare così potrebbe anche lui ricevere una chiamata. Stessa situazione per Luiz Felipe che vanta due presenze nel Brasile Under20 e vorrebbe incrementarne il numero.