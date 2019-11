Nazionale, Onofri: «Ammiro Mancini ma in attacco bisogna valorizzare sia Immobile che Belotti»

Nazionale, Claudio Onofri dice la sua su Immobile in azzurro ai microfoni di TMW Radio

In occasione di Bosnia-Italia di stasera, Mancini ha deciso di schierare Acerbi fin dal primo minuto. Dopo i dubbi di ieri, il ct azzurro ha scelto Belotti rispetto a Immobile. Ecco cosa ne pensa l’ex calciatore Claudio Onofri sul caso, intervistato da TMW Radio:

«Ammiro Mancini per il suo modo di intraprendere una strada difficile come quella del commissario tecnico. Ha studiato meticolosamente tanti giovani di qualità, è sintomo di una strategia che vuole riportare il calcio italiano ad alti livelli partendo da una base buona, anche se non eccezionale. Questa nazionale è cambiata anche nel modo di giocare. Mancini si è contornato di gente tecnica, rapida, e gli ha insegnato a fare bene anche la fase di non possesso. È un percorso che mi piace davvero moltissimo”. Ma c’è un però: “In attacco bisogna valorizzare Immobile e Belotti, è molto importante. In passato si sono rivelati dei buoni giocatori, non dei fuoriclasse. Il loro rendimento nei rispettivi club ci ha permesso di rivalutarli, ora serve farlo anche in nazionale.»

